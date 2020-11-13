Aliyev duyurdu: Ermenistan tazminat ödeyecek! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaretinde Ermenistan ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aliyev,Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söyledi.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.

ERMENİSTAN KELBECER'DEN ÇEKİLİYOR

Öte yandan, anlaşmada yer alan 6'ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.

Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.