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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan savaş suçu işliyor"

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil halkı hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. 2'si çocuk 13 kişinin can verdiği, 45 kişinin yaralandığı saldırının ardından açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti

Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞLEDİKLERİ SUÇUN HESABINI VERECEKLER"

AA'da yer alan habere göre 2'si çocuk 13 kişinin can verdiği, 45 kişinin yaralandığı saldırının ardından yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan’ın daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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