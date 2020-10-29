Fransız vekilden müthiş açıklama!

AA

Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nden (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösterdi. Reitzer, milletvekillerine gönderdiği mektupta, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'ın yanı sıra 7 bölgeyi 1994'ten bu yana işgal ettiğini belirtti.

"ERMENİSTAN 1994'TEN BERİ İHLAL EDİYOR"

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün 1994 yılından bu yana ihlal edildiğinin altını çizen Reitzer, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili 4 kararının bu işgali kınadığını hatırlattı.

"BİRÇOK KONUDA ÇELİŞKİLİ DURUMA DÜŞERİZ"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarından olan Fransa'nın Dağlık Karabağ konusunda tarafsız kalması gerektiğini ifade eden Reitzer, Fransa'nın iki ülkeden birinin yanında taraf olması halinde birçok uluslararası konuda çelişkili duruma düşeceğini kaydetti.

"ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE ÇÖZÜLMELİ"

Reitzer, Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk ve BMGK'nin kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.