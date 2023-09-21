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        Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı

        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı

        Son dakika... Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:15
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        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
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        Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

        Foto: AP
        Foto: AP

        19 Eylül'de Azerbaycan, Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek için antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyonun ardından silah bırakmıştı. Azerbaycan taleplerinin kabul edildiğini bildirerek Karabağ'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

        Foto: AP
        Foto: AP

        Ateşkesin ardından Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.Yevlah'a gelen Ermeni temsilciler ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki Karabağ toplantısı başladı.

        Rus basınında yer alan haberlerde de Karabağ Ermenilerinin silah bırakma talebini kabul ettiği ve Karabağ için toplantı yapılacağı belirtilmişti.

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        AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

        Foto: AP
        Foto: AP

        44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

        Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

        Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

        Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

        Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyonun mayına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına çarpmasıyla da 4 polis şehit oldu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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