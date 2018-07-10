AA'nın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp yöneticilerinden Ali Cenk Başak hakkında, geçen yıl oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik "basit tehdit" suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe basketbol maçından önce kavga çıktığı hatırlatıldı.
İddianamede, kavga sırasında şüpheli Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı olan müşteki Işık Eyigüngör'e tokat attığı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dediği belirtildi.
Diğer şüpheli olan Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın da müşteki Eyigüngör'e aynı şekilde tehdit içeren söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, maç sonrası Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda ise "geldim gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandığı kaydedildi.
İddianamede, yaşanan olay nedeniyle Işık Eyigünğör'ün şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheli Yıldırım'ın alınan savunmasında maç öncesinde tehdit olayının yaşanmadığını, basketbol federasyon gözlemcisinin raporunda böyle bir tespitin yapılmadığını, ayrıca maç sonrasında basına yaptığı açıklamada fikirlerini açıkladığı, Fenerbahçe'nin haklarını koruma adına söylenen bir söylem olduğunu, kesinlikle tehdit kastı olmadığını beyan ettiği aktarıldı.
Şüpheli Ali Cenk Başak'ın savunmasında ise müşteki Eyigüngör'ün iddialarının asılsız olduğunu beyan ederek suçlamayı reddettiği kaydedilen iddianamede, atılı suçun uzlaşma kapsamında kaldığı ancak müşteki Eyigüngör'ün uzlaşma teklifini kabul etmediği anlatıldı.
İddianamede, bu kapsamda şüpheliler Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın "basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Yıldırım ile Başak, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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