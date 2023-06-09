DHA

Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Özkaraca'yı gören oğlu pompalı tüfekle ateş etti. DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Özkaraca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı.

Ferhat Özkaraca EVDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı. Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.