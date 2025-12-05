Bağcılar'da zincirleme kaza! 3 şerit kapandı Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.

