Bağcılar'da zincirleme kaza! 3 şerit kapandı
Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş: 05.12.2025 - 07:51 Güncelleme: 05.12.2025 - 07:51
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulaması,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ