İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde İSPARK otoparkında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, 9 araca çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. İftaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtardığı yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre olay; saat 08.00 sıralarında Bahçelievler'in Cumhuriyet Mahallesinde bulunan İSPARK otoparkında meydana geldi. Cip sürücüsü otopark içerisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki 9 araca çarpan cip, demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

YARIM SAATLİK BİR ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Cipin sürücüsü araçta mahsur kalırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardığı yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

'PAZAR TAHTALARINI VURUP AŞAĞIYA DÜŞTÜ'

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Mahmut Demirel, "Araç geliyor, şu araçlara vura vura herhalde panik yaptı. Benim araca ve kırmızı araca vurarak uçuruma düşüyor. Kadın aracın içerisinde sıkışmış durumda. Yaşıyor, şu anda bir şeyi yok" dedi. Bir diğer araç sahibi Fehmi Aktaş ise, "Buradan geldi, şu kırmızı araca vurdu. Aradan geçip pazar tahtalarını vurup aşağıya düştü. Vura vura gitti. Hızlı değildi ama araç aşağıya düştü" diye konuştu.