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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bahçelievler'de balkon çöktü bina boşaltıldı! | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de balkon çöktü bina boşaltıldı!

        İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde bir binanın balkonu çöktü. 11 daireli bina boşaltıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:53
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        Balkon çöktü bina boşaltıldı!
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        Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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