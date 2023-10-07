Bahçelievler'de doğalgaz patlamasının olduğu apartman boşaltılıyor
İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanın üst katında yaşanan doğalgaz patlaması sonucu yıkım kararı çıkan binada oturanlar taşınmaya başladı. Binanın kısa sürede yıkılması planlanıyor
Bahçelievler'de 28 Eylül'de doğalgaz patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği binada ev sahipleri eşyalarını almaya başladı. Binanın kısa süre içinde yıkılacağı öğrenildi.
Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde 28 Eylül'de ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Olay sonrası binanın kısa sürede yıkılacağı söylenmişti. Bugün sabah saatlerinde apartman sakinleri evlerindeki eşyaları boşaltmaya başladı.
Bazı daire sakinleri ise eşyalarını götürecek yer bulamadıklarını belirterek yetkililerden kendilerine kalacak bir yer vermelerini istedi.
Patlamanın yaşandığı 5 katlı binanın kısa süre içerisinde yıkılacağı öğrenildi.
"BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK"
Patlamanın yaşandığı bina sakinlerinden Ümit Başçı, "Olay günü ben zaten evdeydim. İşe gidecektim hazırlık yapıyordum. Patlama esnasında engelli erkek kardeşim vardı. Olduktan hemen sonra onu aldım ve kaçtım. Binamız bu hale geldi. Yaşayacak yerimiz yok resmen sokaktayız diyebilirim. Akrabalarımızda kalıyoruz. İnanın eşyalarımızı almaya geldik, nereye götüreceğiz onu da bilmiyorum. Bina kentsel dönüşüme girecek. Daire bulamıyoruz" dedi.
"OLAYDAN SONRA ANNEM AĞLAYIP DURUYOR"
İHA'daki habere göre; annesinin eşyalarını almaya geldiğini belirten bir apartman sakini, "Babamın evi, benim doğup büyüdüğüm ev, taşınacağız. Babam bir sene oldu vefat etti. Burada annemle ablam oturuyordu, Annem de şöyle söyleyeyim psikoloğa götürüyoruz. Kadın ağlayıp duruyor, ses var başımda diyor, gözümden gitmiyor, kafamdan gitmiyor diyor. O kadını nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Ağlayıp duruyor. Evet, patlama sırasında evdeymiş. Koltuktan düşmüş. Sürüklenerek kapıya gelmiş. Ondan sonra da itfaiye çıkarmış, annemi sedyeyle ambulansa taşımışlar” dedi.
"NEREYE GİDECEĞİZ BİLMİYORUZ"
Patlama sırasında evde olduklarını söyleyen başka bir bina sakini, “Burada ikamet ediyorum. Patlamanın olduğu günde dairedeydim. Altı kişi yaşıyorduk. 21 yaşında engelli bir kardeşim var. Bugün daire boşaltılıyor. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bina yıkılacak, eşyalarımız alınıyor. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Kaç gündür dayımlarda ikamet ediyoruz. Yani onların evinde kalıyoruz. Ya ne kadar kalacağımız meçhul. Ev arıyoruz yok, olanlar da çok pahalı. Burada on daire vardı. Bina kentsel dönüşüme geçecek, yıkılacak. Şuan mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. En azından bize kiralık dahi bir yer bulsalar o da yeter. Patlama olduktan sonra zaten biz apartmandan kaçtık. Hiçbir eşyamızı falan doğru düzgün alamadık. Eşyaların çoğunluğu içeride ve zarar gördü” diye konuştu.