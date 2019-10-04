SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İVME paketine ilginin arttığını yazdı. bakan Albayrak mesajında "Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı" ifadesini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 4, 2019

Bakan Albayrak twitter mesajında "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor." diye yazdı.

