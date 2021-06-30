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Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuşuyor. Bakan Elvan konuşmasında pandemi kaynaklı küresel daralmaya dikkat çekere merkez bankalarının piyasaya olağanüstü likidite verdiğinin altını çizdi. Elvan, "Tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyelerde yükselişler söz konusu. Bu durum kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor." dedi

SON DAKİKA! Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda konuşuyor. Bakan Elvan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizlerle bir araya gelmek, farklı sektörlerin görüşlerini dinlemek bizler için çok faydalı oluyor. TOBB en önemli paydaşlarımızdan birisidir. Küresel ekonomi geçen yıl 2. Dünya savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit oldu. Hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığı pandemiden ciddi yara aldı.

Geldiğimiz noktada gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından piyasaya olağanüstü miktarlarda likidite verildiğini biliyoruz. Pek çok ülkede bütçe açıkları borçluluk oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Çok ciddi istihdam kayıpları yaşandı. Tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyelerde yükselişler söz konusu. Bu durum kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor

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