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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü. Gündemde İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:10
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        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda Rusya ve Ukrayna savaşını, Suriye'deki ve Gazze'deki son gelişmeleri görüştü.

        Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler, savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar da ele alındı.

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