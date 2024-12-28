Bakan Fidan Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.