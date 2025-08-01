Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması için atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Ayrıca Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.