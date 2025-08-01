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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki durum ele alındı. Filistin'in tanınması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 17:52 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:10
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        Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'deki durum ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen karar çerçevesinde Filistin Devleti'nin tanınması için atılabilecek adımlar da değerlendirildi. Ayrıca Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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