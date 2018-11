Veyis Ateş'in Habertürk'te sunduğu Akılda Kalan programının bu haftaki konuğu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Veyis Ateş sordu, Pakdemirli yanıtladı.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

"ÇELTİK ALIMINA BAŞLIYORUZ"

Pakdemirli, "15 Kasım'dan itibaren çeltik alımına başlayacağız. Ton başına 2 bin 2760 TL olarak belirledik." dedi.

Eski bakan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu olan Bakan Bekir Pakdemirli, "Babamı kaybedince aynı zamanda en büyük danışmanımı da kaybettim. Babam son 15 yılını çiftliğinde çok keyifli geçirdi. Ondan bana kalan en büyük miras hayat boyu bize örnek olması ve iyi bir isim bırakması. Pek çok anlamda tarihe tanıklık ettim." dedi.

NEDEN 16 YAŞINDA PİLOT OLDU?

Bakan Pakdemirli, "Babam hafta sonları uçarken bizi de götürmeye başladı. Bütün gün o uçakların egzoz gazının içerisindesiniz. Biraz da şartları zorlayarak ona 'Ben 17 yaş sınırı var ben başlamak istiyorum ' dedim. 'Sen başla, 17 yaşını doldurunca sertifikanı veririz' dedi. Öyle başladık. Uçuş, havacılık çok farklı bir şey. Anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey. Zevkli ve keyifli. Yalnız uçtuğumda gazetemi alıp okuduğum da olmuştur. " ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de internete giren ilk insanlardan biriyim" ifadesini kullandı.

AİLESİNE VAKİT AYIRABİLİYOR MU?

Pakdemirli evliliği ve çocuklarına ilişkin, "2007'de baba oldum. 34 yaşındaydım. 3 erkek evladım var. Hanım evde 4 erkek ile uğraşıyor. Benim programım hep yoğun oldu. Özellikle onlar (çocukları) İzmir'de yaşarken ben çok fazla İstanbul'da yaşadım. Şimdi Ankara'ya geldiler." diye konuştu.

Boş vakitlerden hoşlanmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Hayat kısıtlı bir zaman. Bu zamanı en iyi şekilde geçirmek ve çok şeye dokunmak bunun amaç olması gerektiğini düşünüyorum. Ben illa bir şeyin içerisinde olayım, bir şeyler yapayım istedim. Kötü alışkanlıklara zamanımız olmadı. Ne kadar çok şeye dokunursam benim için iyi olur diye düşündüm. Bunun da hayata bir katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

NEDEN ÇİFT SAAT KULLANIYOR?

Çift saat kullanan Bakan Pakdemirli, "Bu saat bir yürüme bilekliği. Günde kaç adım attım bunu ölçüyorum. Adımlar eksikse evde bir şekilde 10 bin adıma tamamlayabiliyorsam evde rahat uyuyorum. Yeterinde adım attım diyorum. Biz bu 10 bin adımı atmıyoruz. Her gün uymaya çalışıyorum. Son dönemde bir kaç bin adım düştü" diye konuştu.

BAKAN OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENDİ?

Pakdemirli, "Bu Hiç bir zaman telefonla söylenmez. Seçim döneminde bazı çalışmalarım oldu. Terasta otururken telefonum çaldı. Kabine açıklanmadan 24 saat önce. Açtım Hasan Doğan. 'Buyur' dedim, 'Buraya gelir misin' dedi. 'Çeşme'deyim' dedim. 'Hangi Çeşme' dedi. Ben 4 saat içerisinde Ankara'da oldum. Tarım ve Orman Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti." dedi.

Pakdemirli, "Türkiye'nin sınırlı toprakları ve sınırlı kaynakları var. Türkiye ben her şeyi kendi kendime üreteceğim derse Türkiye'nin toprakları yetmiyor. Her şey de kendi kendimize yeteceğiz diye bir şey yok. Bin kilo buğday mı yoksa bin kilo zeytin mi üretmek lazım? Ve ya pamuk mu üretmek lazım? Ana amaç ithalatın fazla olduğu tarım ürünlerini desteklemek. Önemli olan maksimum ürün ve verimliliği sağlamak. " dedi.

KIRMIZI ET TÜKETİMİ: ÜRETİM ÇOK ARTTI AMA TÜKETİME YETİŞMİYOR

Bakan Pakdemirli, "Et bugün itibariyle de sorun ediliyor. İyi bir planlama yapılıyor. Eksik olan yanlarımız da var. Burada bir başarı yok demek yanlış. Benden öncekiler iyi iş yapmıştır dedim her zaman. Vatandaşımız 6 kilo et yiyormuş 2002'de. Bugün ise 15 kilo yiyor. Türkiye'nin refahı artmış ki et tüketimi 6 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. Üretim çok arttı ama tüketime yetişmiyor. Kırmızı etle ilgili tüketim anlatışımızın bir kısmını beyaz ete kaydırsak Türkiye'nin etle ilgili bir sıkıntısı yok. Parayı kırmızı ete gömüyoruz.Bunların hepsini günlük yediğimiz şeyler içerisinde orantılı şekilde dağıtmalıyız. " şeklinde konuştu.

Pakdemirli, buğday üretiminde ise Türkiye'nin kendine yettiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli israfa da değinerek, "İsrafı azaltabilirsek Türkiye'nin gıda sorununun da önüne geçebiliriz. Yerli tohumların hiçbiri GDO'lu değil" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Hazine arazilerinin kiralanması için lütfen başvurun." şeklinde vatandaşlara çağrı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ