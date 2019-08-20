İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nagehan Alçı, Veyis Ateş, Çetiner Çetin ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlıyor.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

DİDEM ARSLAN YILMAZ: Bayramın hemen ardından Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum kararı alındı. Bu kararı destekleyenler de, eleştirenler de var. Neden bu karar alındı? Bu kişilerle ilgili varsa terör iltisakı, 4,5 ay görevdelerdi.

"KARAR SİYASİ DEĞİL, HUKUK ÇERÇEVESİNDE İDARİ BİR KARAR"

SÜLEYMAN SOYLU: Türkiye bu fotoğrafı bir kere daha gördü. Hepimiz bu acıları, kayıpları, maliyeti ödedi, hepimiz ödedik, bütün millet ödedi. Belediyelerin terör merkezi haline gelmesini herhalde burada tartışmamız lazım. Bir karar alındı. Alınan karar siyasi değildir. Alınan karar hukuk çerçevesi içerisinde bir idari karardır. Anayasa'nın 127. maddesi İçişleri Bakanlığı'na yetki veriyor. Birçok değerlendirmeleri inanın üzülerek takip ediyorum. Burası bir hukuk devleti. Burada bir taraftan terör örgütü tutacak belediyeleri kendine ait merkez haline getirecek, adayları belirleyecek, oradan kendine finansan, insani kaynak, moral, lojistik, kültürel birikimi gerçekleştirmeye çalışacak, devlet bunları görecek. Mahkemeler bu konuda dava açacaklar. Geçen dönemde görevden aldıklarımızla ilgili birçok tutuklamalar var.

POLİSİ ÖLDÜREN TERÖRİSTİN MEZARINI ZİYARET EDİYOR

SOYLU: Size şöyle söylesem, siz FETÖ'nün üyesisiniz desem veya bana deseniz dünyayı koparmaz mıyız? Hiçbirinden bir ses çıkmadı, çıkamaz da! Devlet, hukuk ve demokrasiyle beraber bir daha bu işlere girmeyin diyor. İşini yapıyorsa, bu tip bağlantının içinde değilse benim işim onun görevini rahat bir şekilde yapmasını temin etmemdir.

NAGEHAN ALÇI: Burası bir hukuk devleti dediniz. O yüzden bazı şeyleri açmanızı rica edeceğim. Bu üç belediye başkanıyla ilgili hangi suçlama ve soruşturmalarıyla ilgili araştırma yapmaya çalıştım. Ahmet Türk ve avukatıyla konuştum. Onların bana verdiği bilgi şuydu; Belediyeler Kanunu'nun 45 ve 47. maddelerine atıf yapılıyor. Bu maddelerin işaret ettiği seçildikten sonra açılan soruşturmaya dair İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi oldu. Mardin'de Mart seçimlerinden sonra açılan bir soruşturma bilgisi bana geldi, bu doğru mu? Diyarbakır Belediye Başkanı 4 Nisan'da katıldığı bir törenle ilgili soruşturmadan bahsetti. Önceki soruşturmalar mı gerekçe gösterildi, yoksa sonra ki mi?

SOYLU: Bunların hepsi mugalata. Önce açılan da var sonradan da açılanlar var. Seçim sürecinde yapılan konuşmalar var. Polisi öldüren teröristin mezarını ziyaret ediyor. Şimdi bu bir kamu görevlisi. Biz ne yapmalıyız? Bırakalım mı?

KOYUN ÇALDIĞI İÇİN BİR MUHTARI AÇIĞA ALDIK

SOYLU: Anayasa'nın 127. maddesi ve Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin bize verdiği yetkiyle... Seçimden önce, sonra bu bir mugalata. Göreviyle ilgili olan hadiseyi gördüğümüz andan itibaren gerçekleştirme fırsatına sahibiz. Bizim elimizde kolluk kuvvetlerimiz var, bir taraftan yargı var. Müfettişler girer suç duyurusunda yapar.

VEİS ATEŞ: YSK niye onayladı deniyor?

SOYLU: YSK'nın aday belirleme kanunu ile belediye başkanı kanunun ikisi ayrı. Bana diyor ki sen tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin. Ben bir muhtar açığa aldım. Köyündeki birkaç kişinin koyunlarını çaldı. Ben mahkeme kararı mı beklemeliydim. Kardeşini öldüren belediye başkanını açığa aldım.

DENİZ ZEYREK: Madem başkanların hukuki sorunları vardı onlar alınsaydı. Meclis toplanıp, yeniden başkan seçseydi diye bir mesele var.

SOYLU: Kanun net. Kardeşini öldüren belediye başkanıyla ilgili süreç yaşanıyorsa, burada yolsuzluk, ihmal, görevi kötüye kullanmayla ilgili birisi görevden alınıyorsa, bu yargılanmanın sona erene kadar bizim açımızdan bir tedbirdir. Terörle ilgisini, iltisakını bulduğunuz anda oradaki yapı tamamen sizin geçici bir başkan vekili atamanızı getiriyor, siz atıyorsunuz. Bir devlet memuru, vali, kaymakam, vali yardımcısı, dışarıdan herhangi birisini atayabilirsiniz. Bu hakkı size kanun veriyor. Diğerinde ise suistimal, görevi kötüye kullanma gibi burada belediye meclisi toplanır, başkanvekili seçer.

AHMET TÜRK İÇERİDEN NASIL ÇIKTI? SAĞLIK SEBEPLERİNDEN

ZEYREK: 4,5 yıl boyunca böyle mi devam edecek?

SOYLU: Mahkemeler biterse sizin dediğiniz iş olur. Ceza alırsa, ceza aldıktan sonra orada tekrar seçim olur. Meclis'te tekrar seçim olur. Yeniden iade edilmesi sözkonusu. Mahkeme bitmişse bizim görevimiz iade etmektir. Yukarıdan aşağıya teröre batmış olanlar. Şurada bir fotoğraf var. Batasuna kararını, AİHM'in bu konuda kararını hepiniz biliyorsunuz.

ÇETİNER ÇETİN: AİHM müracaat edilmesine rağmen bu işe girmedi

SOYLU: AB'nin, demokratik ülkelerin hiçbirisinin en ufak tavizi sözkonusu değildir. PKK'ya şiddetli ve şedit bakarlar. Milletvekillerini tutuklamadılar mı Avrupa'da, Katalan'da.

ALÇI: Beklememek o zaman masuniyet karinesini ihlal etmek değil midir?

SOYLU: Telafi edilmesi mümkün olmayan işlerle karşılaştığımızda biz kusur işlemiş olmayacak mıyız? Adam aldı parayı dağa aktardı. O zaman biz sorumlu olmayacak mıyız? Niye polise kabahat buluyorsunuz? Bütün bunları görüp buna sessiz kalmak devlet olmak mıdır? Ana muhalefet partisi terörle iltisaklı olarak gördüğü bir belediye başkanını görevden alır mı, almaz mı? Ahmet Türk içeriden niçin çıktı? Bütün Türkiye biliyor. Sağlık sebepleridir. Sağlık sebebiyle çıkan bir kişi adalet yürüyüşüne katıldı, sonra döndü partisinin belediye başkanı oldu. Bu dava yürürken, terörle iltisakı, irtibatı olan bu dava hatta görevi kötüye kullanma davası devam ederken biz göz mü yummalıyız? İçeriden aldatarak çıktı Ahmet Türk.