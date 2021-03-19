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Son dakika haberler... Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı

İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 3 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı ve üçünün cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yunanistan 7 göçmeni ölüme attı - Haberler
Yunanistan 7 göçmeni ölüme attı
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DHA

Bakan Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında ölüme terk edilen göçmenlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre Bakan Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin bu gece 7 göçmeni darbedip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attığını bildirdi.

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Soylu, "Sahil Güvenliğimiz 02.55´te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

3 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ ARANIYOR

Bakanlıktan yapılan son açıklamada ise 3 göçmenin hayatını kaybettiği, 3 göçmenin sağ olarak kurtarıldığı ve 1 göçmeni arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Soylu, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarılma anı ve tedavi gördükleri hastanedeki görüntülerini de paylaştı. Görüntüde hastanede tedavi altına alınan göçmenlerin ellerinde kelepçe olduğu görüldü. Videoda yer alan Muhammed isimli göçmen, 16 Mart'ta Çeşme'ye geldiklerini, sonra Yunanistan'a Sakız Adasına gittiklerini anlatarak, "Orada 2 gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paramızı aldılar, dövdüler. 7 kişiydik. Ayaklarıyla attılar. Ellerimizde kelepçeler vardı" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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