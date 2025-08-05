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        Haberler Gündem Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması

        Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması

        Adalet Bakanı Tunç, usulsüz diploma soruşturması ile ilgili 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını, bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verildiğini 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 19:15 Güncelleme: 05.08.2025 - 19:29
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        Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, usulsüz diploma soruşturması ile ilgili bildi verdi:

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Ağustos 2024 tarihinde başlatılan soruşturmalar kapsamında bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte elektronik imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında 21 Mayıs 2025 tarihinde kamu davası açılmıştır.

        Suç ihbarının ardından ivedilikle başlatılan adli soruşturma, yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürülmüş; şüphelilerin tespitine yönelik olarak elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, kolluk araştırma tutanakları ve diğer deliller detaylı biçimde değerlendirilmiştir.

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        Bu kapsamda; bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bunlarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtların oluşturulduğuna yönelik usulsüz işlemler ortaya çıkarılmıştır.

        Bu süreçte suç işlenmesinin önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla etkin bir bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

        Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş,

        220 kişi hakkında adli işlem yapılmış,

        199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır.

        Bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verilmiş,

        150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

        Kamu hizmetlerinin güvenilirliğiyle, milletimizin kamu kurumlarına duyduğu itimat bizim için hayati önemdedir.

        Bu güveni korumak, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele yürütmek en temel sorumluluğumuzdur.

        Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, gelişmeler, atılan hukuki adımlar, başta yargı olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla kararlılıkla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların bir sonucudur.

        Hiç kimsenin şüphesi olmasın!

        Suç teşkil eden, kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedelemeye yönelik her türlü eylem karşısında, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır.

        Bu süreçte devam eden soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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