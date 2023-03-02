Bakan Yanık'tan Habertürk'e açıklamalar

Habertürk TV

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, kayıp çocuklarla ilgili iddialar hakkında, "Kayıp çocuk olduğunu iddia edebilmek için, bir çocuğun kayıp olduğunu söyleyebilmek için öncelikle bütün tasnifin ve bütün eşleştirmelerin yapılmış olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yapılmadan çocukların kayıp olduğu iddiası üzerinden bir algının oluşması hem aileleri hem toplumu tedirgin eden ve dezenforme eden bir duruma dönüşüyor. Dolayısıyla biz bulunamayan çocuklarla ilgili çalışmalarımızı yani daha aileleriyle bir araya gelemeyen çocuklarla ilgili çalışmalarımızı, ki aslında sosyal medyada kayıp diye bahsedilen çocuklarımızın bir kısmının hayatını kaybettiğini ve defin işleminin gerçekleştiğini tespit ettik. Bu bilgiyi daha sonra aileleriyle paylaştık. Bir kısmı hastanelerde tedavisine devam edilen çocuklar karşımıza çıktı. Bir kısmı da bizim kuruluş olarak bakımımızda olan ve ailelerine daha sonra ulaştığımız çocuk çıktı" dedi.

Yanık, refakatsiz çocuklarla ilgili de şunları söyledi: "1911 refakatsiz çocuk var. Bu çocuklardan 1543'ünü ailelerine teslim etmişiz. Hali hazırda hastanelerde tedavisi devam eden 273 çocuğumuz var. Kuruluş bakımına aldığımız 95 çocuğumuz var. Bu çocuklardan 1830'u kimliği bilinen çocuklarımız, 81'i ise henüz kimliğini tespit edemediğimiz çocuklar."

Bakan Yanık, sözlerine şöyle devam etti: "Biz refakatsiz olduğunu tespit ettiğimiz çocukların bakım ve gözetim işlemini yapıyoruz. Bakanlık olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Açıklamalarında, "Bakanlık kurumları dışında herhangi bir yere üçüncü şahıslara ailesinin dışında veya ailesinin istediği kişiler dışında çocukların bakımını üstlenen kişiler yok" diyen Yanık, "Çocuklarla ilgili asılsız iddialar hukuken suçtur" ifadelerine de yer verdi.