Bakanlıktan 'kaymakam yerine vali atanacak' iddialarına yalanlama İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, "İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız" çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda "sessiz ya da sesli" herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

Giriş: 20.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:57 facebook

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