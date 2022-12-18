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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yine ortaya çıktılar! Balat’ta gözdağı kurşunu! -Güncel haberler
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Çete, çöktüğü yer için kiralık ilanı vermişti! Balat’ta gözdağı kurşunu

İstanbul’da “Balat çetesi” tarafından el konulup kiralık ilanı verilen kafe ve otopark dün gece iki kar maskeli saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Son dakika: Yine ortaya çıktılar! Balat’ta gözdağı kurşunu! -Güncel haberler
Balat’ta gözdağı kurşunu!
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Balat'taki işyeri çetenin elinden alınmıştı. Sahiplerine geri verilmek için de işlemler başlatılmıştı. Buna göre kafe ve otoparka Beşiktaş’ta Ruby adlı eğlence mekanında yaşanan dehşet olayında yer alan çete tarafından el konulmuştu. Polis çetenin firardaki elemanlarının peşine düştü

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, olay dün gece Fatih Balat’ta meydana geldi.

Silahlı kar maskeli 2 kişi dün gece yarısı, Balat’ta bulunan kapalı bir kafe ve otoparkı kurşun yağmuruna tuttu.

ÇETENİN EL KOYUP KİRALIK İLAN VERDİĞİ YER

Kimsenin vurulmadığı olayda dikkat çeken detay saldırının yapıldığı yerin önemiydi. Kurşun yağmuruna tutulan kapalı kafe ve otopark, “Balat çetesi”nin o bölgede el koyduğu yerlerden biriydi.

Ve bu el koyduğu yer için de kiralık kiralık ilan vermişti. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri çeteye geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonun ardından çetenin el koyduğu yerlerin sahiplerine geri verilmesi için işlem başlatılmıştı.

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Liderliğini Mesut B.’nin yaptığı “Balat çetesi” Beşiktaş’ta Ruby adlı eğlence mekanı önünde 4 ay önce yaşanan dehşet görüntüleriyle gündeme gelmişti. Ortaya çıkan görüntülerde Mesut B., yardımcısı Recep Ç. ve İnci Cennet E. İ. içeri girmek isterken kapıdaki güvenlik görevlilerle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Mesut B. güvenlik görevlisine kafa attı.

Kafa atma olayından sonra ortalık karıştı. Kameraya yansıyan dehşet görüntülerinde 10 kişi tarafından feci şekilde dayak atıldı. Bu olayın ardından eğlence merkezi iki kez kurşunlandı. Bir kişi hayatını kaybetti.

GÖZDAĞI SALDIRISI

Balat’taki silahlı saldırı sonrası Organize Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırının bir gözdağı niteliğinde olduğu belirtilirken, polis ‘Balat çetesi’yle bağlantılı olduğu düşündüğü iki kişinin peşine düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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