Balık Ayhan hayatını kaybetti! Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Son dakika haberine göre; Balık Ayhan hayatını kaybetti. ''Balık Ayhan'' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Nefes darlığı yaşayan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alınmıştı. Küçükboyacı, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Peki, Balık Ayhan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Ayhan Küçükboyacı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Son dakika haberi: Balık Ayhan hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası ‘’Balık Ayhan kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Roman müziği denilince akla gelen ve ‘’Balık Ayhan’’ olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Peki, Balık Ayhan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte ‘’Balık Ayhan’’ olarak ünlenen Ayhan Küçükboyacı’nın hayatı ve kariyeri...
BALIK AYHAN HAYATINI KAYBETTİ
Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Nefes darlığı yaşayan Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde bulunduğu paylaşımla babası için acil kan çağrısında bulunmuştu.
DHA'nın haberine göre; Ayhan Küçükboyacı, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BALIK AYHAN KİMDİR?
Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan, 1966 yılında İstanbul'da Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev Mahallesi'nde, demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın 8 evladının en küçüğü olarak doğdu.
Demircilikle geçinen bir aileye doğmasına rağmen, kendine uğraş olarak müziği seçti. Henüz çok küçükken teneke kutularından darbukalar yaptı ve gerçek bir darbukaya 6 yaşındayken sahip oldu. Mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Burhan Tonguç'tan özel ders aldı.
Profesyonel müzik kariyerine genç yaşında Galata Kulesi'nde başladı. 1992 yılında "Yaşayan Ruhlar" adlı albümünü çıkardı. Bunu, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" adlı albümler izledi.
Müzik kariyerinin yanı sıra, oyunculuk da yaptı. Ağır Roman (1997)," "Dansöz (2001)," "Ispanaktan Nağmeler (2005)", "Baba Bi Buçuk (2018)" adlı sinema filmlerinde ve "Delikanlı," "Kehribar" adlı dizilerde rol aldı.