BALIK AYHAN KİMDİR?

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan, 1966 yılında İstanbul'da Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev Mahallesi'nde, demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın 8 evladının en küçüğü olarak doğdu.

Demircilikle geçinen bir aileye doğmasına rağmen, kendine uğraş olarak müziği seçti. Henüz çok küçükken teneke kutularından darbukalar yaptı ve gerçek bir darbukaya 6 yaşındayken sahip oldu. Mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Burhan Tonguç'tan özel ders aldı.

Profesyonel müzik kariyerine genç yaşında Galata Kulesi'nde başladı. 1992 yılında "Yaşayan Ruhlar" adlı albümünü çıkardı. Bunu, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" adlı albümler izledi.

Müzik kariyerinin yanı sıra, oyunculuk da yaptı. Ağır Roman (1997)," "Dansöz (2001)," "Ispanaktan Nağmeler (2005)", "Baba Bi Buçuk (2018)" adlı sinema filmlerinde ve "Delikanlı," "Kehribar" adlı dizilerde rol aldı.