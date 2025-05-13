Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SON DAKİKA: BALIK AYHAN HAYATINI KAYBETTİ! Balık Ayhan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Ayhan Küçükboyacı’nın hayatı ve kariyeri

        Balık Ayhan hayatını kaybetti! Ayhan Küçükboyacı kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Son dakika haberine göre; Balık Ayhan hayatını kaybetti. ''Balık Ayhan'' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, 12 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Nefes darlığı yaşayan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alınmıştı. Küçükboyacı, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Peki, Balık Ayhan kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte Ayhan Küçükboyacı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika haberi: Balık Ayhan hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası ‘’Balık Ayhan kimdir?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. Roman müziği denilince akla gelen ve ‘’Balık Ayhan’’ olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Peki, Balık Ayhan kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte ‘’Balık Ayhan’’ olarak ünlenen Ayhan Küçükboyacı’nın hayatı ve kariyeri...

        2

        BALIK AYHAN HAYATINI KAYBETTİ

        Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Nefes darlığı yaşayan Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde bulunduğu paylaşımla babası için acil kan çağrısında bulunmuştu.

        DHA'nın haberine göre; Ayhan Küçükboyacı, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        3

        BALIK AYHAN KİMDİR?

        Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan Balık Ayhan, 1966 yılında İstanbul'da Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev Mahallesi'nde, demirci ustası Sebahattin Bey ile eşi Asiye Hanım'ın 8 evladının en küçüğü olarak doğdu.

        Demircilikle geçinen bir aileye doğmasına rağmen, kendine uğraş olarak müziği seçti. Henüz çok küçükken teneke kutularından darbukalar yaptı ve gerçek bir darbukaya 6 yaşındayken sahip oldu. Mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Burhan Tonguç'tan özel ders aldı.

        Profesyonel müzik kariyerine genç yaşında Galata Kulesi'nde başladı. 1992 yılında "Yaşayan Ruhlar" adlı albümünü çıkardı. Bunu, "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" adlı albümler izledi.

        Müzik kariyerinin yanı sıra, oyunculuk da yaptı. Ağır Roman (1997)," "Dansöz (2001)," "Ispanaktan Nağmeler (2005)", "Baba Bi Buçuk (2018)" adlı sinema filmlerinde ve "Delikanlı," "Kehribar" adlı dizilerde rol aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı