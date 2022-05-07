Balık tutuyordu! Her şey bir anda oldu!

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Karadut Mahallesi’ne bağlı Ağılobası mezrasında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
GECE SAATLERİNDE DEREYE GİTTİ
İHA'da yer alan habere, alınan bilgi ve iddialara göre, 39 yaşındaki Sadi Özcan adlı vatandaş, balık tutmak için gece saatlerinde mezra yakınlarından geçen Öldüren Deresi’ne gitti.
DEREYE DÜŞTÜ VE GÖZDEN KAYBOLDU
Özcan, derede balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan Özcan’ı bulmak için AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
EKİPLER 5 SAATLİK ARAMAYLA BULDU
Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucunda talihsiz adamın cansız bedenine suya düştüğü yerin yakınlarında ulaşıldı.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Özcan’ın sudan çıkarılan cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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