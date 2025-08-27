AFAD duyurdu: Balıkesir deprem ile sallandı! Balıkesir'de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Son dakika haberine göre, Balıkesir deprem ile sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşım ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği belli oldu. AFAD, saat 10:29'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğunu bildirdi. İşte, 27 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem verileri...
Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Saat 10:29’da bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu bildirildi. İşte, 27 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.29'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.07 kilometre derinliğinde kaydedildi.
BALIKESİR DEPREM MERKEZ ÜSSÜ, BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-27
Saat:10:29:18 TSİ
Enlem:39.19611 N
Boylam:28.21833 E
Derinlik:9.07 km