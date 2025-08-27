Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Saat 10:29’da bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sonrası bölge sakinleri ‘’Az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu bildirildi. İşte, 27 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...