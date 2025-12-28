Habertürk
        Son dakika: Balıkesir'de ev yangını... 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de ev yangını... 1 kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'de bir yangın meydana geldi. Çıkan yangında bir kişi dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:03
        Ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi dumandan ve yangından dolayı hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay; bu sabaha karşı Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana geldi. İhbar üzerine Bigadiç itfaiye ekipleri 2 araç ve 6 personelle yangının çıktığı eve sevk edildi. Olay yerine varıldığında 2 katlı ev ve bitişiğinde bulunan 2 katlı evin yoğun alevli ve dumanlı şekilde yandığı görülerek müdahale edildi.

        YAŞLI KADIN EVDE MAHSUR KALDI

        Vatandaşların, 72 yaşındaki E.E.’nin evde mahsur kaldığını ve evden çıkamadığını belirtmeleri üzerine, söndürme işlemleri devam ederken yapılan arama kurtarma çalışmalarında E.E.’nin evin mutfak kısmında ölmüş olduğu görülerek, cansız bedeni dışarı çıkarıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
