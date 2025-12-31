Balıkesir'de feci trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı!
Balıkesir'de bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servis midibüsünün, otomobil ile çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Balıkesir’in Gönen ilçesinde işçi servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki Mustafa Öztürk (24) hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
MİDİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
DHA'nın haberine göre kaza; gece saatlerinde Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana geldi. Sarıköy’deki salça fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs ile Arif F. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, midibüste bulunan 8 kişi ile otomobildeki Mustafa Öztürk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti.
7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
8 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 7’si hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mustafa Öztürk’ün Gönen ilçesine bağlı Gaybular Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.