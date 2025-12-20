Habertürk
        Son dakika: Balıkesir'de İHA düştü! Ankara'ya gönderildi

        Balıkesir'de İHA düştü! Ankara'ya gönderildi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde İHA boş araziye düştü. İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:25
        Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

        Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeili olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

