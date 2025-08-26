Habertürk
        Son dakika: Balıkesir yangını 12 saat sonra kontrol altında | Son dakika haberleri

        Balıkesir yangını 12 saat sonra kontrol altında

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

        Giriş: 26.08.2025 - 07:46 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:46
        Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 12 saat sonra kontrol altına alındı.

        Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 2 helikopter de havadan destek verdi.

        Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle müdahale sonlandırıldı. Çalışmalar karadan sürdürülürken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurları yeniden devreye girdi.

        3 farklı noktada etkili olan yangın, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

