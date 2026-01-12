Batman'da 4 katlı bir binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti.

SERT ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

İHA'nın haberine göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın balkon kısmında dengesini kaybeden 22 yaşındaki M.C., sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.