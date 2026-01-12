Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Balkondan düşen genç kadın hayatını kaybetti

        Batman'da 4 katlı bir binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkondan düşerek can verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da 4 katlı bir binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki genç kadın, hayatını kaybetti.

        SERT ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

        İHA'nın haberine göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın balkon kısmında dengesini kaybeden 22 yaşındaki M.C., sert zemine düşerek ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Depoya baskında binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi

        Depoya baskında binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi

        #Batman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız