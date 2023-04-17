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Kan donduran detaylar! Barış Boyun çetesinin 8 cinayeti ortaya çıktı

İstanbul’da adliyeye sevk edilen ‘Barış Boyun suç örgütü’nün 8 cinayeti ortaya çıktı. Örgüte ait farklı suçlardan birçok dosya da soruşturma dosyasında yer aldı. Çetenin, işlenen cinayet ve diğer eylemlerde tetikçilere olay yerinin konumlarını attığı da belirlendi

İstanbul'da Barış Boyun çetesinin 8 cinayeti ortaya çıktı! - Son Dakika Haberleri

Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve çökertilen suç çetesinin emniyetteki soruşturması tamamlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında 139 kişi adliyeye gönderildi. Tamamlanan soruşturmada çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

8 CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Polis, yaptığı çalışmalarda suç örgütünün önce profilini ortaya çıkardı. Ardından tek tek belirlenen isimlerin karıştığı tüm olaylar tespit edildi.

“Kasten öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” “Silahlı Kasten Yaralama”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Mala Zarar Verme” “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” konularından 103 suç eylemini gerçekleştirdiği belirlenen çetenin ortaya çıkan cinayet tablosu ise ürküttü. Buna göre çetenin İstanbul’da 8 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İŞTE O CİNAYETLER

Emniyette yapılan soruşturmada, suç örgütünün dosyaya giren 8 cinayet dosyası şöyle sıralandı;

-16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi

-08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi

-22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi

-15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi

-20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi

-24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yoldan geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi

-14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde Cumali Aslan’ın öldürülmesi

-2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi

TETİKÇİLERİ BÖYLE HAZIRLADILAR

Suç örgütünün tetikçileri nasıl bulduğuna dair yöntem deşifre edilmişti. Yapılan soruşturmada tetikçilerin cinayetlere nasıl hazırlandığı da ortaya çıktı. Özellikle sabıkalı kişilerden veya sosyal medya üzerinden 20 ile 25 yaş arası gençleri seçen çete, İstanbul dışından getirdiği bu kişileri özel tutulmuş dairelere yerleştiriyor ve dışarı çıkartmıyor. Tetikçiyle bir kişi ilgilenerek tüm ihtiyaçları gideriliyor. Daha sonra olay günü tetikçiyle ilgilenmesi için çetenin üst kademesindeki bir kişi görevlendiriliyor.

OLAY YERİNİN KONUMU ATILIYOR

Tetikçi ve motosikleti sürecek kişiye suikast veya saldırı yapılacak kişinin fotoğrafı veriliyor. Saldırı yapılacak kişi araç kullanıyorsa aracın plakası veriliyor. Ve saldırı yapılacak yerin konumu veriliyor. Bu talimatların ardından eylem gerçekleştiriliyor.

SORUŞTURMADAKİ DETAYLAR

Soruşturma süresince meydana gelen eylemlere yönelik yapılan çalışmalarda Barış Boyun’un söz konusu eylemleri para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı gibi üçüncü şahısların azmettirdiği, cinayet ve kasten yaralama eylemlerini de kendi suç örgütü adına para karşılığında gerçekleştirdiği tespit edildi. Eylemlerin bir kısmının da uyuşturucu ticaretinden kazanılan paranın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği belirtiliyor. İşlemlerin ardından suç örgütü üyeleri adliyeye gönderilirken, olayla ilgili çalışmaların halen devam ettiği belirtiliyor.

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