Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında 139 kişi adliyeye gönderildi. Tamamlanan soruşturmada çeteyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

“Kasten öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” “Silahlı Kasten Yaralama”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Mala Zarar Verme” “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” konularından 103 suç eylemini gerçekleştirdiği belirlenen çetenin ortaya çıkan cinayet tablosu ise ürküttü. Buna göre çetenin İstanbul’da 8 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

TETİKÇİLERİ BÖYLE HAZIRLADILAR

Suç örgütünün tetikçileri nasıl bulduğuna dair yöntem deşifre edilmişti. Yapılan soruşturmada tetikçilerin cinayetlere nasıl hazırlandığı da ortaya çıktı. Özellikle sabıkalı kişilerden veya sosyal medya üzerinden 20 ile 25 yaş arası gençleri seçen çete, İstanbul dışından getirdiği bu kişileri özel tutulmuş dairelere yerleştiriyor ve dışarı çıkartmıyor. Tetikçiyle bir kişi ilgilenerek tüm ihtiyaçları gideriliyor. Daha sonra olay günü tetikçiyle ilgilenmesi için çetenin üst kademesindeki bir kişi görevlendiriliyor.

OLAY YERİNİN KONUMU ATILIYOR

Tetikçi ve motosikleti sürecek kişiye suikast veya saldırı yapılacak kişinin fotoğrafı veriliyor. Saldırı yapılacak kişi araç kullanıyorsa aracın plakası veriliyor. Ve saldırı yapılacak yerin konumu veriliyor. Bu talimatların ardından eylem gerçekleştiriliyor.