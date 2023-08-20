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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Barış yemeğinde kan aktı! Yaralılar var

        Diyarbakır'da husumetli ailelerin barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da husumetli iki ailenin barış yemeğinde ortalık karıştı. Silahlı kavganın çıktığı anlarda ortalık savaş alanına döndü. Olayda 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 17:31
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        Barış yemeğinde kan aktı! Yaralılar var
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 12 kişi yaralandı.

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

        Yemekte, aileler arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle silahlı kavga yaşandığını ifade eden Su, "Maalesef 12 vatandaşımız silahla yaralanmıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri almıştır. Olayla ilgili gerekli tahkikat sürüyor." dedi.

        #haberler
        #Diyarbakır
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