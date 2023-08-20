Diyarbakır'da husumetli ailelerin barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'da husumetli iki ailenin barış yemeğinde ortalık karıştı. Silahlı kavganın çıktığı anlarda ortalık savaş alanına döndü. Olayda 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 12 kişi yaralandı.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.
Yemekte, aileler arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle silahlı kavga yaşandığını ifade eden Su, "Maalesef 12 vatandaşımız silahla yaralanmıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri almıştır. Olayla ilgili gerekli tahkikat sürüyor." dedi.