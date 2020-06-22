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HaberlerGündemSon dakika! Baro başkanları Ankara'da! Baroların yürüyüşüne izin verilmedi - Haberler
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Baro başkanları Ankara'da! Baroların yürüyüşüne izin verilmedi

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik için yapılan çalışmalara tepki gösteren barolar başlattıkları yürüyüşle Ankara'ya ulaştı. Anıtkabir'e yürümek isteyen baro üyelerine polis izin vermedi.

baro yürüyüşü

Geçtiğimiz hafta bulundukları şehirlerden yürüyüş başlatan 50 civarındaki barolar Ankara'ya ulaştı.

AK Parti, barolar başta olmak üzere, meslek kuruluşlarının yapısını ve seçim sistemini değiştirmek üzere yasa tasarısı üzerine çalışmalarını sürdürüyordu.

Baroların “Savunma yürüyor” sloganıyla başlattığı yürüyüş, Ankara girişinde polisler tarafından durduruldu. Emniyet güçleri yürüyüşe izin vermeyeceklerini duyurdu. Baro başkanları yürüyüşü gerçekleştirmek istediklerini, buna izin verilmesi gerektiğini söyledi. Barolar, Anıtkabir'e hareket etmek istemişti.

Baro başkanlarının açıklama yapması bekleniyor.

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