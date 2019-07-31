Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinSon dakika: Başsavcılık'tan Pucca için beraat başvurusu! - Magazin haberleri

Son dakika: Başsavcılıktan Pucca'nın hapis cezasına itiraz

Son dakika... Pucca lakaplı Pınar Karagöz’ün 5 yıl 10 aylık hapis cezası Türkiye’nin gündemine oturdu. Başsavcılık ise karara itiraz ederek “Beraat etmesi gerekir” dedi. Ceza almasının kanuna aykırı olduğu belirtilen itiraz dilekçesinde, “Ayıplanan her düşüncenin karşılığı suç ve ceza olarak değerlendirilemez” denildi

Pucca - Pınar Karagöz

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Pucca lakaplı Pınar Karagöz’ün cezasına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz geldi. Başsavcılık, Karagöz’ün beraat etmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

 "BERAAT KARARI VERİLMELİ"

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne(İstinaf Mahkemesi) sunulan itiraz dilekçesinde, Pınar Karagöz’ün sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle, “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, “sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BAŞSAVCILIKTAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğünü teminat aldığı kaydedilen dilekçede, “Düşünce ve ifade hürriyeti yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” cümleleri kullanıldı.

"MAHKUMİYET VERİLMESİ KANUNA AYKIRI"

Sanığın savunmalarında özendirme kastıyla hareket etmediği anlatılan dilekçede, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını söylediği belirtildi. “Sanık savunmalarının aksine sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet verilmiş olmasının kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

AVUKATINDAN DA İTİRAZ GELDİ
 
Başsavcılığın itirazının yanı sıra Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı da 5 yıl 10 aylık hapis cezasına itiraz etti. Müvekkilinin beraat etmesi gerektiğini belirterek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sıla ile Hazer Amani aşk yaşıyor! Sıla'dan aşk itirafı! - Magazin haberleri
MAGAZİNSıla'dan aşk itirafı!
Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNÇağla'dan havuz pozu
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan tatile devam ediyor - Magazin haberleri 2019
MAGAZİNEski eşlerin tatili devam ediyor
Gupse Özay'a sette doğum günü sürprizi - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNGupse'ye doğum günü sürprizi
Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'in fotoğrafını paylaştı
MAGAZİNFeyza, Özcan'ın fotoğrafını paylaştı
Sefa Doğanay affetmedi: 5 yıla kadar hapis cezası... - Magazin haberleri
MAGAZİNSefa Doğanay affetmedi
Tülin Şahin'den hamile pozu - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNTülin'den 6. ay pozu
Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan pozu - Instagram Haberleri
MAGAZİNTürkan Şoray yıllara meydan okuyor
Son dakika üzücü haber: Haldun Ergüvenç hayatını kaybetti! Haldun Ergüvenç kimdir?
MAGAZİNUsta oyuncu hayatını kaybetti
Nurgül Yeşilçay ve ikizi! Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği şaşırttı - Instagram haberleri
MAGAZİNNurgül ile kardeşinin benzerliği şaşırttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X