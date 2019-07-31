Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilen Pucca lakaplı Pınar Karagöz’ün cezasına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz geldi. Başsavcılık, Karagöz’ün beraat etmesi gerektiği vurgusunu yaptı.

"BERAAT KARARI VERİLMELİ"

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne(İstinaf Mahkemesi) sunulan itiraz dilekçesinde, Pınar Karagöz’ün sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle, “uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan, suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, “sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BAŞSAVCILIKTAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğünü teminat aldığı kaydedilen dilekçede, “Düşünce ve ifade hürriyeti yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir. Bir düşünce toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir ancak toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez” cümleleri kullanıldı.

"MAHKUMİYET VERİLMESİ KANUNA AYKIRI"

Sanığın savunmalarında özendirme kastıyla hareket etmediği anlatılan dilekçede, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını söylediği belirtildi. “Sanık savunmalarının aksine sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet verilmiş olmasının kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

AVUKATINDAN DA İTİRAZ GELDİ



Başsavcılığın itirazının yanı sıra Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı da 5 yıl 10 aylık hapis cezasına itiraz etti. Müvekkilinin beraat etmesi gerektiğini belirterek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.