İskeçe seçilmiş müftü yardımcısı Ahmet Hraloğlu, yaptığı açıklamada, İskeçe'de kent merkezinde bulunan Sunne Camisi'ne gece yapıldığı tahmin edilen saldırıda, binanın dış cephesine çok sayıda yumurta fırlatıldığını ve "Pontus, unutmuyorum 1919" ifadesiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaret içeren sözlerin yazıldığını söyledi.

AA'nın haberine göre, Sunne Camisi'ne daha önce de benzer ırkçı saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Hraloğlu, sabah namazı için camiye giden cemaat tarafından fark edilen son saldırının cami görevlilerince yetkili makamlara bildirildiğini belirtti.