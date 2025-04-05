Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bayramda acı bilanço! 62 can kaybı var | SON DAKİKA HABERLER | SON DAKİKA HABERİ! | Son dakika haberleri

        Bayramda acı bilanço! 62 can kaybı var

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 62 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 bin 388 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda acı bilanço! 62 can kaybı var
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 7'nci gününde 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 855 kişinin yaralandığını aktardı.

        Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, 628 bin 532 aracın denetlendiğini, 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldığını bildirdi.

        Bayram tatilindeki trafik kazalarında 7 günde 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 388 kişinin yaralandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece gündüz çalışıyor. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

        Paylaşımında, İstanbul'da meydana gelen bir kazanın görüntüsüne de yer veren Yerlikaya, Pendik Kurnaköy gişeleri mevkisinde, bir otomobilin gişede bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!