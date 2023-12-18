Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Doğu Anadolu'da bazı illerde kar esareti yaşanıyor. Buna göre Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı Giriş: 18.12.2023 - 10:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:43 facebook

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