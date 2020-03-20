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Haberlerİş-YaşamSon dakika haberi... BDDK'dan finansal kuruluşlarla ilgili tavsiye kararı
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Son dakika... BDDK'dan finansal kuruluşlarla ilgili tavsiye kararı

SOn dakika... BDDK, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemeli konusunda güçlü tavsiye kararı aldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi limiti olan firmaların, likitide ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı. Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama gibi uygulamalrdan kaçınılmalı" denildi.

BDDK

BDDK, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemeli konusunda güçlü tavsiye kararı aldı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi limiti olan firmaların, likitide ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı. Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama gibi uygulamalardan kaçınılmalı" denildi.

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