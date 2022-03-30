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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bebeğini çöpe atan anneden korkunç sözler!
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Sancaktepe'de anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

İstanbul Sancaktepe'de kan donduran bir olay yaşandı. İlçede bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren Pervin Y. (36) 5 çocuğu olduğunu, eşinin daha fazla çocuk istememesi yüzünden bebeği çöpe attığını söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Bebeğini çöpe atan anneden korkunç sözler!
Bebeğini çöpe atan anneden korkunç sözler!
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DHA

İlçede bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebeğe ait cansız beden görerek polise haber vermişlerdi.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı.

Pervin Y.
Pervin Y.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti.

Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor. Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

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