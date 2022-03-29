Vicdansızlık! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cansız bedeni bulundu.

Sancaktepe ilçesinde Abdurrahmangazi Mahallesi Hızırbey Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş çöplerin arasında bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YENİ DOĞDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin kontrolünde, yeni doğduğunu belirledikleri kanlar içerisindeki erkek bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerindeki çalışmalarının ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

'BUNLAR NASIL İNSANLAR'

Mahalle sakinlerinden Murat Özcan, "Sabaha karşı bir kadın bırakmış çöp kutusunun içerisine. Yeni doğmuş bir bebekti. Çöpün içerisinde doğum yaptığı parçalar duruyor. Polisler geldi, cenaze aracı aldı bebeği. Olay yeri inceleme ekipleri poşete koydu, biz yaklaşamadık. Bunlar nasıl insanlar kendi canlarını atmışlar. Ben görseydim müdahale ederdim" dedi.