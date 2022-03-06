Bebeğini öldüren anneye müebbet hapis! 0:00 / 0:00

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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Tonya ilçesinde yalnız başına doğum yapan Pınar Ç., dünyaya getirdiği erkek bebeğini boğarak öldürdükten sonra gömdü.

Bir süre sonra Pınar Ç.’nin babası Mustafa Ç., bahçede çalışırken, toprağa gömülü bebeği buldu. Bunun üzerine diğer aile üyeleri de durumdan haberdar edildi.

Bebeğin Pınar Ç.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Mustafa Ç. kızından bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Pınar Ç., çocuğun babasının kuzeni Ogün K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine baba Mustafa Ç. ve amca Yılmaz Ç., Pınar Ç.’yi Ogün K.’nın ailesi ile birlikte yaşadığı Vakfıkebir’deki evine bıraktı.

BEBEK GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri, toprağa gömülü 3.5 kilo ağırlığında bir erkek bebek bulundu. Jandarma Pınar Ç.’nin yanı sıra babası Mustafa Ç., yengesi Şükran Ç., amcası Yılmaz Ç., tecavüzle suçlanan teyzesinin oğlu Ogün K., teyzesi Fatma K. ve teyzesinin eşi Adem K.’yı gözaltına alındı.

BEBEĞİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Pınar Ç., kuzeni Ogün K. tarafından tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını belirterek, “Bebeği çarşafa sarıp koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm” dedi.

Gözaltına alınan akrabalar ise birbirlerini suçladı. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ise bebeğin çarşafa sarılması sonucu yüzü açık olmadığından boğularak öldüğü yönünde rapor verdi. Tonya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Pınar Ç. tutuklanırken, diğer şüphelilerin tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Soruşturmayı tamamlayan savcı, Pınar Ç.’nin altsoya karşı olası kasıtla öldürme suçundan, diğer şüphelilerin ise suçu bildirmemekten yargılanmasına karar verdi. Pınar Ç.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer 6 şüpheli hakkında 1 yıl 6'şar ay hapis istedi.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Pınar Ç., bebeğinin yüzünü kapatmadığını söyledi. Tecavüz mağduru olduğunu belirterek pişmanlık duyduğunu anlattı. Tecavüzle suçlanan Ogün K. ise rızaya dayalı bir birliktelik yaşandığını savundu ve çocuğun öldürülüp öldürülmediğinden bilgisinin olmadığını belirtti. Baba Mustafa Ç. ise yatalak eşine ve engelli kızına bakmak zorunda olduğu için jandarmaya kendisinin gitmediğini Ogün K.’nın ailesine kendilerinin ihbarda bulunmalarını söylediğini ileri sürdü. Diğer sanıklar da birbirlerini suçladı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, suçu bildirmemekten yargılanan 6 kişi hakkında beraat kararı verdi. Pınar Ç.'yi ise kendisini savunamayacak olan alt soyu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın yargılama sırasında duyduğu pişmanlıktan ötürü cezasının müebbet hapse çevrilmesine hükmetti.