Bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!
ABONE OL

Trabzon'da bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!

Trabzon'da doğurduğu bebeğini öldüren anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suçu sakladığı iddia edilen 6 kişi beraat etti.

Son dakika: Bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!
Bebeğini öldüren anneye müebbet hapis!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Tonya ilçesinde yalnız başına doğum yapan Pınar Ç., dünyaya getirdiği erkek bebeğini boğarak öldürdükten sonra gömdü.

Bir süre sonra Pınar Ç.’nin babası Mustafa Ç., bahçede çalışırken, toprağa gömülü bebeği buldu. Bunun üzerine diğer aile üyeleri de durumdan haberdar edildi.

Bebeğin Pınar Ç.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine Mustafa Ç. kızından bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Pınar Ç., çocuğun babasının kuzeni Ogün K. olduğunu söyledi. Bunun üzerine baba Mustafa Ç. ve amca Yılmaz Ç., Pınar Ç.’yi Ogün K.’nın ailesi ile birlikte yaşadığı Vakfıkebir’deki evine bıraktı.

BEBEK GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri, toprağa gömülü 3.5 kilo ağırlığında bir erkek bebek bulundu. Jandarma Pınar Ç.’nin yanı sıra babası Mustafa Ç., yengesi Şükran Ç., amcası Yılmaz Ç., tecavüzle suçlanan teyzesinin oğlu Ogün K., teyzesi Fatma K. ve teyzesinin eşi Adem K.’yı gözaltına alındı.

BEBEĞİ GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Pınar Ç., kuzeni Ogün K. tarafından tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını belirterek, “Bebeği çarşafa sarıp koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm” dedi.

Gözaltına alınan akrabalar ise birbirlerini suçladı. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ise bebeğin çarşafa sarılması sonucu yüzü açık olmadığından boğularak öldüğü yönünde rapor verdi. Tonya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Pınar Ç. tutuklanırken, diğer şüphelilerin tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Soruşturmayı tamamlayan savcı, Pınar Ç.’nin altsoya karşı olası kasıtla öldürme suçundan, diğer şüphelilerin ise suçu bildirmemekten yargılanmasına karar verdi. Pınar Ç.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer 6 şüpheli hakkında 1 yıl 6'şar ay hapis istedi.

MAHKEMEDE BİRBİRLERİNE SUÇLADILAR

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Pınar Ç., bebeğinin yüzünü kapatmadığını söyledi. Tecavüz mağduru olduğunu belirterek pişmanlık duyduğunu anlattı. Tecavüzle suçlanan Ogün K. ise rızaya dayalı bir birliktelik yaşandığını savundu ve çocuğun öldürülüp öldürülmediğinden bilgisinin olmadığını belirtti. Baba Mustafa Ç. ise yatalak eşine ve engelli kızına bakmak zorunda olduğu için jandarmaya kendisinin gitmediğini Ogün K.’nın ailesine kendilerinin ihbarda bulunmalarını söylediğini ileri sürdü. Diğer sanıklar da birbirlerini suçladı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, suçu bildirmemekten yargılanan 6 kişi hakkında beraat kararı verdi. Pınar Ç.'yi ise kendisini savunamayacak olan alt soyu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın yargılama sırasında duyduğu pişmanlıktan ötürü cezasının müebbet hapse çevrilmesine hükmetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halit Çizmeci'nin cenaze ...
Son dakika: Bakan Akar'dan Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili önemli açıklama
GÜNDEM Bakan Akar'dan tahliyelerle ilgili önemli açıklama
Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022? 3 Bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Kazada ağır yaralanan stajyer polis hayatını kaybetti
GÜNDEM Kazada ağır yaralanan stajyer polisten kahreden ...
Mersin'de 33 gemiye 57 milyon lira ceza!
GÜNDEM Mersin'de 33 gemiye 57 milyon lira ceza!
Ramazan ayı tarihi 2022: İlk oruç ne zaman açılacak, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
GÜNDEM 2022 Ramazan ayı tarihi!
Son dakika: Gürültü uyarısında döner bıçaklı kavga - VİDEO HABER
GÜNDEM Gürültü uyarısında döner bıçaklı kavga
Diyarbakır'da yağ stokçularına baskın
GÜNDEM Diyarbakır'da yağ stokçularına baskın
Avcılar'da semt pazarında kaldırım çöktü
GÜNDEM Semt pazarında kaldırım çöktü
Son dakika: Van'da çığ düştü! Kara yolu kapandı
GÜNDEM Van'da çığ düştü! Kara yolu kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.