Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren Kemal S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Kemal S.'nin 12 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Olay, 10 Kasım'da bir televizyonun Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve sonradan oyuncak olduğu öğrenilen silahı gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

'AMACIM EŞİMİ KORUMAKTI'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Kemal S.’nin elinde silaha benzeyen bir cisimle binanın acil giriş bölümünden zorla içeri girdiği, bir ofis masasına oturduğu ve elinde bir adet tabanca bulunduğunun görüldüğü belirtildi. İddianamede, şüpheliye silahı bırakması yönünde defalarca uyarıda bulunulmasına rağmen, "Benim eşim burada çalışıyor. O yorumcu buraya gelecek ve özür dileyecek. Eşime hakaret etti, o gelmeden silahı bırakmam, buradan çıkmam" şeklinde sözler sarf ettiği, polis ekiplerinin müdahale için ilerlediği sırada sakinleşerek eylemine son verdiği ve ele geçirilen silahın yapılan incelemede oyuncak silah olduğunun tespit edildiği anlatıldı. Şüpheli Kemal S.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, eşinin çalıştığı iş yerinde yemek siparişi nedeniyle spor yorumcusu tarafından azarlanıp hakarete uğradığını öğrendiğini, bu duruma içerlediğini, ana girişten içeri girdiğini ancak eşinin kendisini binaya almak istemediğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin, bunun üzerine zorla içeri girdiğini, güvenlik amirine "Belimde silah var, önümden çekil" dediğini, kimseye silah doğrultmadığını ve amacının yalnızca eşini korumak olduğunu beyan ettiği kaydedildi.