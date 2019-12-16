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HaberlerGündemSon dakika! Bekleniyordu! İlk İHA KKTC'ye indi - Haberler

İlk İHA KKTC'ye indi

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA),Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na indi.

KKTC İHA
HABERTURK.COM / AA

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına doğru havalandı. İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na indi.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

 

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