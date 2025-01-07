Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasasında ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı benzine zam geldi. Güncel akaryakıt fiyatları da bu sebeple araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin (mazot), LPG, benzin fiyatı kaç TL? İşte 7 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…