Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi dün yaptığı açıklamada "N’Koudou yarın sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde kulübümüzle 4 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadelerini kullanmıştı.
14 GOL 10 ASİST
24 yaşındaki Fransız sol kanat geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi. Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen Fransız futbolcu, bu takımlarda toplam 119 maça çıktı ve 14 gol, 10 asist kaydetti.
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