Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadelede öncesinde Gökhan Gönül ile Şenol Güneş basın mensuplarının karşısına geçti. Güneş maçla ilgili konuşurken sakatlıkları bulunan futbolcuların durumlarına da açıklık getirdi.

Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ın listede olmadığı gerekçesiyle oynayamayacağının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, Pepe, Babel ve Adem Ljajic'in de Genk forma giyemeyeceğini açıkladı. Güneş ayrıca 'Şartlar ne olursa olsun kazanmak için sahada olacağız' ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti.

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