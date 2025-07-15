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        Haberler Gündem Son dakika: Beylikdüzü'nde 15 katlı bina kimyasal panik! 5 kişi zehirlendi

        Beylikdüzü'nde 15 katlı bina kimyasal panik

        Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın bodrum katındaki kimyasal maddeden gelen kokular nedeniyle bina tahliye oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:29
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        Beylikdüzü'nde kimyasal panik! 5 kişi zehirlendi
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        Beylikdüzü'ndeki bir binanın su deposunda yapılan tadilat çalışmasında kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, bina tahliye edildi.

        Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

        Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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