Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı.

Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz anma programına katılmak üzere TBMM'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye gelişinde tören mangası tarafından karşılandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "15 Temmuz gecesini canlarını ortaya koyarak bir zafere dönüştüren bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. O akşam kahramanlık destanı yazıldı. O akşamı kıyamete kadar unutmayacağız. 15 Temmuz ihaneti tesadüf değildi. Yıllarca tasarlanarak ortaya konuldu."

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Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: "Yeni bir anayasa yapmalıyız. Hiç kimse darbe yapmayı dahi aklından geçirmesin."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi: "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O gece canlarını ortaya koyarak vatanına sahip çıkan tüm gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Birbirimize sıkıca kenetlendik. O gece eli yüreğinde bizler için dua eden yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan dost ve kardeşlerimize de minnettarız.

O gece dünyanın birçok noktasında Türkiye'nin kurtuluşu için dualar edildi. O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini anladık. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi, bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. O gece millet olmanın şuuruna bir kez daha erdik. O gece milletimiz sadece bir darbeye karşı çıkmadı, bir işgal girişimini de püskürttü. Milletimiz hain darbeyi boşa çıkardı. Vatanını satan mankurtları yendik. İhanete karşı zorlu sınavı anlımızın akıyla verdik. Kimileri bu kutlu direnişe tiyatro diyor, oyun diyor, senaryo diyor, ahlaksızca kontrollü darbe iftirası atıyordu. Milletin zaferine çamur atanlar utançla anılacak. Millet, Çanakkale ve Milli Mücadele'den sonra, 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan, milletçe bir ve beraber olduğumuzda ne denli iri, diri, güçlü ve yenilmez olduğumuzun en son örneğidir. 15 Temmuz gecesi, hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. Siyasi parti ayırmaksızın o gece milletin istikbal mücadelesine destek veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.