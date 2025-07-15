Migren gibi kronik baş ağrısı çekenler sıcak havalarda çok daha zorlanabiliyor ve tatil bile sıkıntılı bir hale dönüşebiliyor. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamak için ne tür önlemler alınmalıdır?

MİGREN HASTALARI İÇİN YAZ MEVSİMİNDE HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK 10 ÖNERİ

1. HAVA DURUMUNU TAKİP EDİN

Migren ataklarını hava değişimleri tetikleyebilir. Bu nedenle gezi planı yaparken ya da dışarı çıkmadan önce hava durumu bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Migren dostu olmayan koşullardan haberdar olmak için dijital barometre ya da hava durumu uygulamalarından yararlanabilirsiniz.

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2. GÜNEŞ IŞIĞINA KARŞI GÖZLERİNİZİ KORUYUN

Güneş ışınlarının yanı sıra su yüzeylerinden yansıyan ışık da migreni tetikleyebilir. Özellikle araç kullanırken ağaç ve bina aralarından süzülen ışıklar bu riski artırır. Kaliteli güneş gözlüklerinin yanı sıra, özel olarak tasarlanmış FL-41 renkli migren gözlükleri ışığa hassasiyeti azaltmada oldukça etkilidir.

3. SIVI KAYBINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Yüksek sıcaklık ve nem vücuttaki sıvı seviyesini düşürür. Yalnızca su içmek yeterli olmayabilir; meyve ve sebze tüketimiyle sıvı ihtiyacınızı dengeleyin. Aşırı sıcaklarda alkol ve kafein tüketimini sınırlamak da önemlidir.

4. AÇIK HAVADA SPOR YAPACAKSANIZ ZAMANLAMA ÖNEMLİ Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00–17.00 saatleri arasında açık hava sporlarından kaçının. Sporunuzu sabahın erken saatlerine ya da akşam serinliğine denk getirin. Aksi halde susuzluk ve fiziksel stres migreni tetikleyebilir. 5. DIŞARI ÇIKMAYI ERTELEMEYİN AMA TEDBİRLİ OLUN Yazın dışarı çıkmaktan tamamen vazgeçmek zorunda değilsiniz. Ancak piknik veya plajda bulunacaksanız, yakınlarda serinleyebileceğiniz bir kapalı alan, araç ya da gölgelik bir bölge olmasına dikkat edin. REKLAM 6. MİGREN DOSTU BESİNLERİ TERCİH EDİN Sucuk, sosis, kırmızı şarap, peynir ve lahana turşusu gibi bazı gıdalar migreni tetikleyebilir. Bunun yerine omega 3 yönünden zengin ızgara somon, taze sebzelerle hazırlanmış salatalar ve zencefilli içecekler daha sağlıklı seçimlerdir. 7. ETKİNLİK SEÇERKEN DİKKATLİ OLUN 3D filmler, lunaparklardaki hız trenleri ya da sıcak havada oynanan tenis maçları migren atağını tetikleyebilir. Işık, ısı ve yoğun fiziksel aktiviteye karşı hassassanız bu tür etkinliklerden uzak durmanızda fayda var. 8. DÜZENLİ UYKU MİGRENİN İLACI Uyku düzeni bozulduğunda migren atakları daha sık hale gelebilir. Aynı saatlerde yatıp kalkmaya özen gösterin. Gece geç saatlere kadar oturmak ya da gün içinde uzun süre uyumak baş ağrılarını artırabilir. Gündüz uykusu gerekiyorsa 20 dakikayı aşmamalıdır.