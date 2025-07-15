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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı: Bonservisi belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı: Bonservisi belli oldu

        Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Ajax'ta forma giyen milli savunmacı Ahmetcan Kaplan için harekete geçti. Hollanda ekibinin, milli fubolcu için beklediği bonservis ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:53
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        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
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        Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, savunma hattı için rotasını Hollanda’ya çevirdi.

        Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan’ı kadrosuna katmak istiyor.

        Galatasaray, 21 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Ajax’la temasa geçti.

        Hollanda ekibinin ise oyuncunun bonservisi için yaklaşık 6 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

        Ahmetcan Kaplan cephesi ise yıllık 2,5 milyon Euro maaş beklentisini iletti. Ancak Galatasaray yönetimi bu noktada dikkatli bir duruş sergiliyor.

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        Sarı-kırmızılılar, mevcut kadroda takımın en istikrarlı stoperlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı’ya ödenen maaşın üzerine çıkmak istemiyor.

        Kulüp, takım içi dengeleri korumak adına Ahmetcan’a önerilecek ücretin bu seviyeyi geçmeyeceğini oyuncu tarafına iletti.

        Galatasaray, hem kiralama modeli hem de maaş yapısı açısından sürdürülebilir bir çözüm ararken Ajax’ın oyuncunun geleceğiyle ilgili vereceği karar bekleniyor.

        Ahmetcan Kaplan, hem yerli statüsünde oynaması hem de genç yaşıyla uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

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